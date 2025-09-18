Novità Lenovo | monitor e PC da gaming e tablet con grande schermo

Lenovo, durante l'evento Innovation World, in occasione di IFA 2025, ha presentato vari dispositivi: monitor da gaming, notebook e PC desktop per gli appassionati di videogiochi e tablet con display fino a 12 pollici.Nuovi monitor OLEDIl Legion Pro 32UD-10 e il suo fratello minore Legion Pro. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: novit - lenovo

A IFA 2025 Lenovo ha presentato il suo nuovo Legion Go 2 per il gaming in mobilità e tanto altro: le novità direttamente dalla fiera. https://tech.everyeye.it/articoli/first-look-legion-go-2-ifa-2025-novita-marchio-lenovo-66098.html?utm_medium=Social&utm_s - facebook.com Vai su Facebook

Monitor Lenovo a 89 euro: pronto per la tua scrivania (offerta) - 4A è appena sceso al suo prezzo minimo storico su Amazon: non lasciarti sfuggire l'offerta a tempo sul monitor da 24 pollici. Scrive punto-informatico.it

Lenovo Legion R27qe Gen 2 in offerta: monitor QHD 200Hz ora a 199€, minimo storico - Lenovo Legion R27qe Gen 2 è il nome completo del monitor che mette d’accordo gamer competitivi e utenti esigenti, unendo fluidità da eSport a qualità costruttiva e comfort visivo. Riporta hdblog.it