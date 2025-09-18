Novara tentato furto alle poste di viale Manzoni | arrestato il ladro
Un tentato furto sventato grazie al sistema di allarme.É successo la notte scorsa intorno alle 3.30 nell'ufficio postale “Novara 1” di viale Manzoni. L'allarme è scattato e ha allertato la centrale operativa di Poste Italiane a Genova, attiva 24 ore su 24, che si occupa del controllo degli uffici. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
In questa notizia si parla di: novara - tentato
Ottimo lavoro della Polizia di Stato, sulla sicurezza non bisogna arretrare di un centimetro. Grazie alla preziosa segnalazione di un residente, la squadra volanti della Questura di Novara ha arrestato un uomo per un tentato furto. La chiamata è arrivata alle 2 di - facebook.com Vai su Facebook
Entra di notte in un condominio di Novara e tenta di forzare una porta: arrestato https://ift.tt/aBst5u0 https://ift.tt/GrLbmFE - X Vai su X
Novara, tentato furto alle poste di viale Manzoni: arrestato il ladro; Manomettono l'allarme e provano il colpo alle poste; Cassolnovo, fanno esplodere il bancomat ma il colpo fallisce: ladri in fuga a mani vuote.
Tentato furto alle Poste di Folgaria - Poste, sono 359 le telecamere di videosorveglianza installate in tutta la provincia di Trento. Riporta lavocedelnordest.eu