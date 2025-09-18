Novara tentato furto alle poste di viale Manzoni | arrestato il ladro

Un tentato furto sventato grazie al sistema di allarme.É successo la notte scorsa intorno alle 3.30 nell'ufficio postale “Novara 1” di viale Manzoni. L'allarme è scattato e ha allertato la centrale operativa di Poste Italiane a Genova, attiva 24 ore su 24, che si occupa del controllo degli uffici. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

