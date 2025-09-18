Novara | Docenti non fate gli ‘spiegoni’ ma generate domande nei vostri alunni

"L'insegnante non deve fare lo spiegone, ma una lezione con stimoli che generino domande". È questa l'affermazione con cui Daniele Novara, intervistato sul Corriere della Sera, prende posizione su uno degli snodi centrali del dibattito educativo: il ruolo della lezione frontale. Una presa di posizione che non è estemporanea, ma che affonda le radici in una filosofia educativa coerente e articolata, in cui l’insegnante assume il ruolo di regista e facilitatore del percorso di apprendimento degli studenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it