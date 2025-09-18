Notte del Muro Dipinto per la Biennale | stasera passeggiata tra le opere illuminate

La Biennale illumina Dozza con la Notte del Muro Dipinto. Un giovedì sera da non perdere alle latitudini dell’antico borgo medievale in questa settimana di festa dedicata alla più celebre rassegna d’arte della zona. Tanti gli eventi in programma fin dal pomeriggio con un omaggio speciale all’artista imolese Germano Sartelli, nel centenario della sua nascita. Alle 17, nella pinacoteca della Rocca, inaugurazione della mostra ‘Ritorno a Dozza: Germano Sartelli, carte e sculture’ a cura di Claudio Spadoni. Ma con l’arrivo del buio, il paese si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto grazie all’iniziativa ‘Luce ai muri’ della Notte del Muro Dipinto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Notte del Muro Dipinto per la Biennale: stasera passeggiata tra le opere illuminate

