Notte da favola in Champions il 17enne kazako Sherkhan Kallmurza esordisce e para un rigore allo Sporting Lisbona

A 18 anni esordisce in Champions da portiere della Primavera della squadra kazaka di Champions contro lo Sporting Lisbona e para un rigore a Hjulmand (ex Lecce). Sherkhan Kallmurza, il classe 2007 gioca nella Primavera della sua squadra, ma incredibilmente stasera tutti e tre i portieri della prima squadra sono indisponibili. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Notte da favola in Champions, il 17enne kazako Sherkhan Kallmurza esordisce e para un rigore allo Sporting Lisbona

