Notizia devastante Cinema sotto choc l’attore morto in un incidente stradale
Un tragico incidente stradale ha sconvolto la comunità artistica di Los Angeles nella notte di domenica, quando un attore e fotografo molto amato è rimasto vittima di uno scontro fatale sulla 134 Freeway. L’uomo si trovava alla guida della sua auto di ritorno a casa, dopo una serata trascorsa al cinema, quando il suo veicolo è stato colpito da un’altra macchina che procedeva contromano. L’impatto è stato devastante e non gli ha lasciato scampo. >> “Nonno cosa mi fa”. La bimba di 5 anni si confida con la mamma: scatta la denuncia Le prime informazioni arrivate dai soccorritori parlano di una morte avvenuta sul colpo, mentre l’altro conducente, pur gravemente ferito, è sopravvissuto ed è stato trasportato in ospedale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
