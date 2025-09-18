Notifiche del Fisco | ecco cosa si rischia a non mettere il nome sul citofono
(Adnkronos) – Può costare caro scegliere la privacy, eliminando il proprio nome dal citofono o dal campanello di casa. Lo sancisce una ordinanza della Corte di Cassazione (la n. 247452025) secondo cui senza questi elementi di riconoscimento il contribuente diventa 'irreperibile' per l'amministrazione finanziaria: di conseguenza diventano legittime quelle notifiche che sono state eseguite senza .
