Notifiche del Fisco | ecco cosa si rischia a non mettere il nome sul citofono

(Adnkronos) – Può costare caro scegliere la privacy, eliminando il proprio nome dal citofono o dal campanello di casa. Lo sancisce una ordinanza della Corte di Cassazione (la n. 247452025) secondo cui senza questi elementi di riconoscimento il contribuente diventa 'irreperibile' per l’amministrazione finanziaria: di conseguenza diventano legittime quelle notifiche che sono state eseguite senza . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

