Nothing Ear 3 la prova degli auricolari con audio premium e funzioni smart
Nothing fa sul serio. L’azienda ha infatti appena chiuso un nuovo round di finanziamento da 200 milioni di dollari e raggiunto una valutazione complessiva di 1,3 miliardi di dollari. E a questo si aggiunge che dall’inizio del 2025 ha superato di 1 miliardo di dollari di vendite complessive dei suoi prodotti, con una crescita del 150% nel 2024. Una ricchezza che porterà ora la compagnia formata da Carl Pei ad avere soldi freschi da utilizzare per costruire una piattaforma IA nativa in cui hardware e software possano convergere in un unico sistema integrato. Il futuro, insomma, è segnato. Ma il presente è l’uscita di un nuovo prodotto, le Nothing Ear (3), ultima evoluzione nella gamma di auricolari true wireless che offrono design, qualità audio migliorata e funzioni intelligenti personalizzate. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Phone (3) e Headphone (1), Nothing continua a stupire; Recensione Nothing Headphone (1): vorremmo amarle, ma hanno un difetto; Nothing Phone (3), la recensione dello smartphone Android che vuole essere un flagship.
Le specifiche di Nothing Ear (3) e le immagini di marketing trapelano prima del lancio - Nothing Ear (3) sarà un aggiornamento rispetto al Nothing Ear dello scorso anno nella maggior parte degli aspetti. Come scrive notebookcheck.it
Nothing Ear (3): le nuove TWS premium arriveranno il 18 settembre - Nothing conferma la data di lancio delle Ear (3): i nuovi auricolari TWS premium saranno presentati il 18 settembre 2025. mistergadget.tech scrive