Nonno mi ha toccato mi ha fatto male | bambina di 5 anni confessa le violenze alla mamma anche lei molestata dal suocero

18 set 2025

Abusi nei confronti della nipotina di 5 anni e della nuora. Un uomo di 67 anni è a processo a Bergamo con le accuse di violenza sessuale aggravata e lesioni personali aggravate nei. 🔗 Leggi su Leggo.it

