Abusi nei confronti della nipotina di 5 anni e della nuora. Un uomo di 67 anni è a processo a Bergamo con le accuse di violenza sessuale aggravata e lesioni personali aggravate nei. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - «Nonno mi ha toccato, mi ha fatto male»: bambina di 5 anni confessa le violenze alla mamma, anche lei molestata dal suocero

