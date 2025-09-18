Nonno cosa mi fa La bimba di 5 anni si confida con la mamma | scatta la denuncia

Un terribile caso di presunti abusi scuote la provincia di Bergamo, dove un uomo di 67 anni è finito a processo con accuse pesantissime. Al centro dell’inchiesta ci sono la sua nipotina di soli cinque anni e la nuora, entrambe ritenute vittime di comportamenti gravemente offensivi. Per il pensionato, le contestazioni parlano di violenza sessuale aggravata nei confronti della bambina e di molestie verso la madre della piccola. >> “Il tonfo, poi le urla”. Bimbo di 6 anni precipita dalla finestra a scuola: il dramma davanti a tutti A far emergere l’orrore è stata proprio la confessione della bambina, che in un momento di confidenza con la mamma ha raccontato ciò che stava accadendo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

