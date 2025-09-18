Non stiamo con governi criminali Bloccati esplosivi per Haifa nel porto di Ravenna | cosa è successo

Un container di prodotti esplosivi destinati a Haifa è stato bloccato nel porto di Ravenna dopo una segnalazione dei lavoratori portuali, che sono stati anche ringraziati dal sindaco della città romagnola, Alessandro Barattoni. Proprio in sindaco, insieme al presidente della Provincia di Ravenna, Valentina Palli e al presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, ha inviato una lettera ai vertici di Sapir, la società che gestisce in Darsena San Vitale il principale terminal operator del porto di Ravenna, chiedendo di impedire il transito di armi destinate a Paesi in conflitto. È lo stesso sindaco che lo ha raccontato, rivelando che la notizia è stata comunicata in anteprima proprio dai portuali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

