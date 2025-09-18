Non solo viso e corpo | la skincare raggiunge anche le zone intime con prodotti mirati e formule anti-age Ne abbiamo parlato con la dottoressa Gregoris founder di Bakel Ilaria D' Amico e un' esperta ginecologa

Iodonna.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

N on solo sieri, maschere e creme viso: la nuova frontiera della skincare guarda all’intimità. Se n’è parlato a Milano, durante la Milano Beauty Week. Nella cornice di Palazzo Bovara, in pieno centro città, Io Donna ha affrontato un tema ancora troppo poco discusso: il benessere intimo. Sul palco, con la giornalista televisiva Ilaria D’Amico nei panni di moderatrice del talk, la ginecologa Elisa Sipio, la fondatrice del beauty brand Bakel Raffaella Gregoris e la nostra beauty director Cristina Milanesi hanno raccontato perché prendersi cura della pelle delle parti intime significa darsi valore in quanto donne. 🔗 Leggi su Iodonna.it

