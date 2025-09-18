Non solo Oasis anche John Lennon e Blur | il concerto rock anni ' 90 dei Rollercoaster al Lizard

Concerto dei Rollercoaster venerdì 19 settembre alle ore 19.30 al Lizard (via Grande Lattarini, 22) ad ingresso libero. I rollercoasters sono una formazione indie-alternative rock palermitana all’attivo dal novembre del 2023. La line-up odierna, dopo alcuni cambi di formazione, comprende: Manuel. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

