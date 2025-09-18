Non solo il Ponte sullo Stretto | al Brennero nasce il tunnel dei record Meloni | L’Italia può fare grandi cose
Quando cade un muro, a destra, sono sempre tutti molto felici, ma anche quando cade un diaframma la sensazione, se si parla di opere pubbliche, non è meno entusiasmante. Non è un caso se i toni, nel governo, siano particolarmente compiaciuti, al confine tra Italia e Austria. “Oggi è una giornata storica per l’Italia, per l’Austria e l’intera Europa”, dice, con orgoglio, la premier Giorgia Meloni reduce dalla visita al Passo del Brennero per partecipare alla cerimonia in occasione dell’abbattimento del diaframma del cunicolo esplorativo della galleria di base. Al Brennero il tunnel dei record. La Galleria di Base del Brennero è il cuore del Corridoio Scandinavo-Mediterraneo della rete di trasporto transeuropea TEN-T, che collegherà Helsinki (Finlandia) a La Valletta (Malta) e su cui si inserisce anche l’asse Monaco-Verona. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: ponte - stretto
Ponte sullo stretto come opera militare: l’opera si farà grazie a Trump?
La vecchia Lega contro il ponte sullo Stretto di Messina: “Prima di tutto la Statale 36”
Ponte sullo Stretto, incontro su "Fragilità del territorio: aspetti geologici ed infrastrutturali"
Dal Terzo Valico al Ponte sullo Stretto per le ferrovie abbiamo previsto 300 miliardi di investimenti. Nel 2032 sarà completato un lavoro in Italia mai visto dalla ricostruzione postbellica, frutto della visione del ministro Matteo Salvini. LEGGI - facebook.com Vai su Facebook
Ponte sullo Stretto, perché servono 25 deumidificatori e ammortizzatori da 560 tonnellate | Dossier - X Vai su X
Non solo il Ponte sullo Stretto: al Brennero nasce il tunnel dei record. Meloni: L'Italia può fare grandi cose; Tunnel del Brennero, nasce il collegamento sotterraneo tra Italia e Austria. L'assessore Alfreider: «È la galleria più lunga al mondo»; Salvini al Meeting: Rivedere il calcolo Isee.
Ponte sullo Stretto di Messina, tutte le volte che il progetto è fallito (dai Borbone a Berlusconi) - Roma, 5 agosto 2025 – Domani, mercoledì 6 agosto, sarà sottoposta al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) l’approvazione del progetto ... Come scrive quotidiano.net
Ponte Stretto, ok a progetto definitivo. Salvini: "Aperto da 2032, cantieri a settembre" - Il progetto definitivo per il Ponte sullo Stretto di Messina ha ricevuto l'ok del Cipess, Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. Da tg24.sky.it