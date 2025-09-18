Non solo il Ponte sullo Stretto | al Brennero nasce il tunnel dei record Meloni | L’Italia può fare grandi cose

Quando cade un muro, a destra, sono sempre tutti molto felici, ma anche quando cade un diaframma la sensazione, se si parla di opere pubbliche, non è meno entusiasmante. Non è un caso se i toni, nel governo, siano particolarmente compiaciuti, al confine tra Italia e Austria. “Oggi è una giornata storica per l’Italia, per l’Austria e l’intera Europa”, dice, con orgoglio, la premier Giorgia Meloni reduce dalla visita al Passo del Brennero per partecipare alla cerimonia in occasione dell’abbattimento del diaframma del cunicolo esplorativo della galleria di base. Al Brennero il tunnel dei record. La Galleria di Base del Brennero è il cuore del Corridoio Scandinavo-Mediterraneo della rete di trasporto transeuropea TEN-T, che collegherà Helsinki (Finlandia) a La Valletta (Malta) e su cui si inserisce anche l’asse Monaco-Verona. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

