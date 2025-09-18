Non solo Di Gregorio | Tudor ne boccia altri due | Li ha cacciati dalla Continassa dopo il Dortmund

Non solo Di Gregorio: Tudor ne boccia altri due Li ha cacciati dalla Continassa dopo il Dortmund"> Il mister della Juventus Igor Tudor ha le idee estremamente chiare: ha bocciato altri calciatori dopo la partita di Champions. Dopo l’esordio choc contro il Borussia Dortmund in Champions League, non è solo Michele Di Gregorio a finire nel mirino. Il portiere ha subito critiche pesanti per le incertezze commesse sotto porta, ma Igor Tudor sembra intenzionato a non fermarsi qui e avrebbe individuato altri calciatori. Le responsabilità vengono trasferite non solo tra i pali: la retroguardia appare spesso in confusione, con errori di copertura, mancata comunicazione e scelte difensive sbagliate che hanno concesso gol evitabili. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

gregorio tudor boccia dueJuve, Di Gregorio o Perin? Tudor ha fatto la sua scelta. Ma il vero tallone d'Achille della Signora è un altro - In casa Juventus tiene banco il caso Di Gregorio: i tifosi invocano Perin, la scelta di Tudor. Si legge su sport.virgilio.it

gregorio tudor boccia dueDi Gregorio, troppi goal subiti e qualche errore di troppo. La soluzione di Tudor può essere Perin? - Sette goal subiti in due partite e Di Gregorio certamente non è indenne da colpe. ilbianconero.com scrive

