Non solo De Bruyne e McTominay | Conte ha con sé un giocatore fondamentale

Il Napoli di Antonio Conte ha ricominciato la stagione da dove aveva terminato la precedente, ovvero vincendo e sfornando grandi prestazioni. Il tutto grazie non solo ai gol di McTominay e alla qualità di De Bruyne, ma anche grazie all'importanza di un giocatore capace di incidere sia in fase difensiva che in fase offensiva. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Non solo De Bruyne e McTominay: Conte ha con sé un giocatore fondamentale

In questa notizia si parla di: bruyne - mctominay

Repubblica: “Napoli, è partito il conto alla rovescia per il debutto di McTominay e De Bruyne: tutto pronto per Dimaro”

McTominay: “Incredibile avere De Bruyne nel Napoli! Non ci accontentiamo di quanto fatto finora”

McTominay: «De Bruyne è incredibile, non vogliamo accontentarci di quanto fatto la scorsa stagione»

Guardiola: "Dura contro Conte, De Bruyne e McTominay" - facebook.com Vai su Facebook

La formazione che metterei giovedì contro il Manchester City Milinkovic Savic Di Lorenzo Buongiorno Beukema Olivera Lobotka McTominay Anguissa De Bruyne Politano Hojlund - X Vai su X

Non solo De Bruyne e McTominay: Conte ha con sé un giocatore fondamentale; Da McTominay a De Bruyne e Hojlund: come il Napoli di Antonio Conte è diventato un rifugio sicuro per gli scarti di Manchester; Anguissa, Lobotka, De Bruyne, McTominay: l'assetto del Napoli per un centrocampo da Champions.

Manchester City-Napoli non è solo Guardiola contro Conte: sfida speciale per De Bruyne, McTominay e Hojlund in Champions League - Finora i precedenti sorridono all'allenatore italiano, che nelle 7 partite giocate in Premier League contro il tecnico ... Segnala msn.com

Basterà De Bruyne a porre fine la maledizione Champions di Conte? (Times) - Conte in Champions ha raggiunto solo una volta i quarti (12 anni fa) e ha conquistato appena 15 vittorie in 42 partite. Secondo ilnapolista.it