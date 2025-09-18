Non si ferma all' alt poi scappa e colpisce i carabinieri | 50enne bloccato

I carabinieri della Radiomobile di Parma, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma un 50enne straniero, in Italia senza fissa dimora, poiché all’esito delle verifiche ed accertamenti svolti è risultato il presunto responsabile dei reati di resistenza a pubblico. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: ferma - scappa

Si ferma per guardare l’orso e poi scappa rientrando in auto dal finestrino: il video dalla Romania

Folle inseguimento a Ostia, non si ferma all’alt e scappa: buca una ruota e viene fermato dai carabinieri

Non si ferma all’alt e scappa: 28enne fermato dai Carabinieri dopo incidente e fuga a piedi

INSEGUIMENTO FINITO MALE nel bolognese (per chi scappa) Secondo le prime informazioni, i due giovani a bordo dell’auto si sono dati alla fuga non fermandosi a un controllo della volante. La macchina su cui viaggiavano è risultata rubata, ed è stata notat - facebook.com Vai su Facebook

Non si ferma all'alt e scappa per oltre 30 chilometri giù per il Colle della Maddalena: fermato un passeur https://cuneodice.it/106838 #Cronaca #CuneoeValli #Argentera - X Vai su X

Non si ferma all'alt, poi scappa e colpisce i carabinieri: 50enne bloccato; Non si ferma all'alt, investe un carabiniere e fugge in motorino contromano: arrestato minorenne a Bagheria; Sul monopattino rubato senza casco, non si ferma all’alt poi colpisce un agente, arrestato.

Ubriaco scappa all’alt, infrange mezzo codice della strada a 155 all’ora e si schianta: 30enne arrestato - Scappa al posto di blocco della polizia locale di Verona e si schianta su un'auto in sosta, 30enne ubriaco arrestato. veronaoggi.it scrive

Scappa in moto all'alt dei carabinieri senza casco, patente, assicurazione e targa. Inseguito e fermato si ferisce con un coltello: militari costretti a usare lo spray urticante - Una tranquilla mattina di controlli si è trasformata in un'operazione ad alta tensione che ha messo alla prova la prontezza e il sangue freddo dei carabinieri di Castelmassa. Come scrive ilgazzettino.it