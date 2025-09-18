non si arresta la crescita di tiktok in italia

AGI - Non si arresta la crescita di TikTok in Europa. Con oltre 200 milioni di utenti complessivi, 23,9 milioni in Italia, la piattaforma social di ByteDance è sempre più diffusa e usata, anche per fare acquisti. Secondo una survey GWI, realizzata nei primi sei mesi del 2025, gli utenti italiani si distinguono per energia e originalità rispetto ai non-utenti, pur condividendo interessi simili. Tra i temi più seguiti ci sono beauty e tecnologia, ma anche lo sport. Il 75% riconosce la piattaforma come il luogo in cui nascono le tendenze, mentre quasi l’80% afferma di aver acquistato o provato qualcosa dopo averlo visto nei . 🔗 Leggi su Agi.it

