non si arresta la crescita di tiktok in italia

Agi.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Non si arresta la crescita di TikTok in Europa. Con oltre 200 milioni di utenti complessivi,   23,9 milioni in Italia, la piattaforma social di ByteDance è sempre più diffusa e usata, anche per fare acquisti.  Secondo una survey GWI, realizzata nei primi sei mesi del 2025, gli utenti italiani si distinguono per energia e originalità rispetto ai non-utenti, pur condividendo interessi simili. Tra i temi più seguiti ci sono beauty e tecnologia, ma anche lo sport. Il 75% riconosce la piattaforma come il luogo in cui nascono le tendenze, mentre quasi l’80% afferma di aver acquistato o provato qualcosa dopo averlo visto nei . 🔗 Leggi su Agi.it

