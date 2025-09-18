Non si arresta la crescita di TikTok in Italia
AGI - Non si arresta la crescita di TikTok in Europa. Con oltre 200 milioni di utenti complessivi, 23,9 milioni in Italia, la piattaforma social di ByteDance è sempre più diffusa e usata, anche per fare acquisti. Secondo una survey GWI, realizzata nei primi sei mesi del 2025, gli utenti italiani si distinguono per energia e originalità rispetto ai non-utenti, pur condividendo interessi simili. Tra i temi più seguiti ci sono beauty e tecnologia, ma anche lo sport. Il 75% riconosce la piattaforma come il luogo in cui nascono le tendenze, mentre quasi l’80% afferma di aver acquistato o provato qualcosa dopo averlo visto nei . 🔗 Leggi su Agi.it
Non si arresta la crescita di TikTok in Italia
TikTok, 23,9 milioni di utenti al mese in Italia nel 2025 - Nei primi sei mesi del 2025 TikTok ha toccato i 23,9 milioni di utenti medi al mese in Italia - Scrive msn.com
TikTok community, dallo sport al beauty guida tendenze e consumi - TikTok si è trasformata nel tempo andando oltre la dinamica piattaforma di intrattenimento. Riporta ansa.it