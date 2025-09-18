Non si arresta la crescita di TikTok in Italia

AGI - Non si arresta la crescita di TikTok in Europa. Con oltre 200 milioni di utenti complessivi, 23,9 milioni in Italia, la piattaforma social di ByteDance è sempre più diffusa e usata, anche per fare acquisti. Il tempo di permanenza è salito a 90 minuti, lo stesso di una partita di calcio. E non è un caso anche che ora si possono caricare video fino a 60 minuti. La volontà è quella di trattenere sempre di più le persone all'interno dell'app. Secondo una survey GWI, realizzata nei primi sei mesi del 2025, gli utenti italiani si distinguono per energia e originalità rispetto ai non-utenti, pur condividendo interessi simili. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Non si arresta la crescita di TikTok in Italia

