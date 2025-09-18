News TV. Oggi a La Volta buona su Rai Uno, la puntata si è aperta con un tema che cattura subito l’attenzione: la chirurgia estetica. L’ospite Paola Quattrini ha confessato di aver fatto 3.000 punturine nel corso della sua vita. Con schiettezza ha raccontato: “ C’è stato un periodo della mia vita in cui ero molto cre**na.Ero piuttosto bella, ma non mi piacevo.E quindi ho sempre cercato di rifarmi qualcosa. ” Oggi, però, l’attrice dichiara di essere finalmente a suo agio con sé stessa: “ Assolutamente no, perché è bella la diversità. ” Leggi anche: “Ha una storia incredibile”. Grande Fratello, Simona Ventura presenta un altro concorrente e fa subito discutere Leggi anche: Stasera su Rai 1 “Suzuki Jukebox – La notte delle hit”, Antonella Clerici rimpiazza Amadeus con ospiti favolosi Lo sfogo di Caterina Balivo: “Adesso basta!”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Non se ne può più”: Caterina Balivo esplode in diretta