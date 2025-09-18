Non se ne può più | Caterina Balivo esplode in diretta
News TV. Oggi a La Volta buona su Rai Uno, la puntata si è aperta con un tema che cattura subito l’attenzione: la chirurgia estetica. L’ospite Paola Quattrini ha confessato di aver fatto 3.000 punturine nel corso della sua vita. Con schiettezza ha raccontato: “ C’è stato un periodo della mia vita in cui ero molto cre**na.Ero piuttosto bella, ma non mi piacevo.E quindi ho sempre cercato di rifarmi qualcosa. ” Oggi, però, l’attrice dichiara di essere finalmente a suo agio con sé stessa: “ Assolutamente no, perché è bella la diversità. ” Leggi anche: “Ha una storia incredibile”. Grande Fratello, Simona Ventura presenta un altro concorrente e fa subito discutere Leggi anche: Stasera su Rai 1 “Suzuki Jukebox – La notte delle hit”, Antonella Clerici rimpiazza Amadeus con ospiti favolosi Lo sfogo di Caterina Balivo: “Adesso basta!”. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: caterina - balivo
LA VOLTA BUONA: TANTI OSPITI VIP E NOVITÀ PER CATERINA BALIVO. ECCO TUTTI I DETTAGLI
“Che succede?”. Il pubblico di Caterina Balivo di stucco davanti alla tv in piena diretta
Caterina Balivo celebra la 200esima puntata di “La Volta Buona” su Rai1: “Un finale super, fate festa con noi”
Anna Falchi e Caterina Balivo hanno avuto una discussione in tv sul catcalling - facebook.com Vai su Facebook
Un plauso a Caterina Balivo per come ha gestito l’intervista di Anna Falchi, replicando a frasi intollerabili nel 2025. Così si conducono le interviste, non rimanendo impassibili come amebe a qualunque corbelleria dica l’ospite. #LaVoltaBuona #LVB - X Vai su X
Caterina Balivo, incidente sfiorato a La Volta Buona: «Ti stavi per infilzare». L'urlo di Rosanna Lambertucci - Nella puntata de La Volta Buona di mercoledì 18 giugno 2025, la conduttrice approfitta di un momento di pausa per fare gli ... leggo.it scrive
Caterina Balivo: «Dovevo seguire un copione, chiedo scusa». Il dietrofront in diretta dopo la bufera con Maria Giovanna Elmi - Durante la puntata de La Volta Buona di martedì 17 giugno 2025, l’atmosfera si è fatta tesa dopo che la padrona ... Lo riporta leggo.it