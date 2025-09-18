“ Giorgia Meloni non è mai venuta da me in Rai, a La7 però era venuta. L’abbiamo invitata, ma si vede che quando sei presidente del Consiglio cerchi di tutelarti. Noi facciamo inchieste, può essere scomodo. Comunque non riesco ad avere né lei né Schlein, forse è il fascino decaduto “, spiega Massimo Giletti in conferenza stampa. Lunedì 22 settembre alle 21.20 tornerà in onda su Rai3 “ Lo Stato delle Cose “, senza la Premier e la leader del Partito Democratico ma con Maria Elena Boschi e Roberto Vannacci. Ad aprire la stagione sarà Michele Santoro: “Per me questo è un passo importante – afferma il giornalista- è anche la dimostrazione che questa azienda è aperta ai contributi, perché non credo che Santoro sia un fan di Meloni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non riesco ad avere né Giorgia Meloni né Elly Schlein, forse è il fascino decaduto”: così Massimo Giletti presenta Lo Stato delle Cose. Ad aprire la stagione Michele Santoro