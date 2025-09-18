Non può imbarcare il cane sull'aereo ma non vuole rinunciare al viaggio | Pako abbandonato sul sedile del taxi

Fanpage.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un aeroporto di Bruxelles una donna ha abbandonato il suo cane Pako in un taxi perché la compagnia aerea le ha vietato di imbarcarlo. Pako è stato portato nel rifugio per animali più vicino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

imbarcare - cane

