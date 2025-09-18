Non lo può imbarcare sull’aereo ma non vuole rinunciare al viaggio | cosa fa al piccolo Pako Terribile
Un episodio incredibile è avvenuto l’11 settembre scorso all’aeroporto di Bruxelles. Una donna, impossibilitata a portare con sé il suo cane, un American Bull di nome Pako, ha deciso di abbandonarlo per non perdere l’aereo. Secondo le ricostruzioni, la padrona, fermata dal personale di volo che le ha negato l’imbarco dell’animale, sarebbe uscita dall’aeroporto e avrebbe fatto salire il cane, ancora nel suo trasportino, sul sedile posteriore di un taxi in sosta. Il gesto shock e il ruolo del tassista. La donna avrebbe detto al conducente del taxi – del tutto ignaro delle sue reali intenzioni – di accompagnare Pako presso il rifugio per animali SRPA Veeweyde, ad Anderlecht, un quartiere della capitale belga. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
