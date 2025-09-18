Non guadagni abbastanza | botte e minacce per anni alla moglie anche davanti ai figli minorenni

È successo a Padova. Braccialetto elettronico e allontanamento da casa per il 36enne A denunciare la situazione è stato un conoscente, preoccupato per il terrore vissuto dalla donna. Il 36enne. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - “Non guadagni abbastanza”: botte e minacce per anni alla moglie anche davanti ai figli minorenni

Picchia la moglie e la minaccia di morte perché non guadagna abbastanza.

Botte e minacce, poi tenta di dare fuoco alla ex: “Mi sono salvata rotolandomi in una pozzanghera” - Tanto da darle fuoco con alcol e accendino, tanto da farle perdere il bimbo che portava in grembo. Riporta milano.repubblica.it

Minacce e botte all'ex compagna, arrestato quarantunenne - Avrebbe più volte picchiato e minacciato l'ex compagna, in un'occasione fratturandole anche un braccio: un quarantunenne è stato arrestato a Carovigno, nel brindisino, con le accuse di atti ... Si legge su rainews.it