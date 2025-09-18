Fabio Caressa ha rilasciato dichiarazioni particolarmente interessanti a poche ore dalla sfida dell’Etihad Stadium. Tutto è pronto per l’ attesissimo ritorno in Champions League del Napoli. Stasera, alle 21:00, gli azzurri torneranno a giocare sul palcoscenico più importante d’Europa a distanza di 555 giorni dalla loro ultima apparizione. Era il 12 marzo 2024 quando la squadra allora allenata da Francesco Calzona venne eliminata agli ottavi di finale per mano del Barcellona. Da quel momento sono cambiate tante cose in casa partenopea. L’arrivo in panchina di Antonio Conte ha permesso al Napoli di rinascere e di conquistare, tra lo stupore generale, lo scudetto nella scorsa stagione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

"Non è fondamentale', il commento su City-Napoli spiazza tutti