Non è donna Macron la moglie Brigitte costretta a mostrare le prove intime

Il Presidente francese Emmanuel Macron e sua moglie, la Première dame Brigitte Macron, sono pronti a presentare a un tribunale statunitense una documentazione rigorosa e dettagliata che include prove fotografiche e scientifiche. L'obiettivo è dimostrare, in modo inconfutabile, che la Première dame è una donna. Questa mossa legale si inserisce nel contesto di una causa per diffamazione intentata dalla coppia contro l'influencer statunitense di destra Candace Owens, la quale ha più volte sostenuto che Brigitte Macron fosse nata uomo. La posizione dei Macron e l'impatto delle accuse. L'avvocato dei Macron, Tom Clare, intervistato dal podcast "Fame Under Fire" della BBC, ha rivelato che le accuse hanno avuto un impatto profondamente negativo sulla Première dame, che le ha trovate "incredibilmente sconvolgenti".

Brigitte Macron costretta a dimostrare di essere donna: porterà prove in tribunale contro Candace Owens

Macron, prove ai giudici Usa per dimostrare che Brigitte è donna: causa per diffamazione contro l'influencer Candace Owens. Cosa è successo

Brigitte Macron presenterà in tribunale le prove che è donna: «Anche le foto da incinta». Un'influencer la accusa di essere uomo

Brigitte Macron presenterà in tribunale le prove che è donna | Anche le foto da incinta Un' influencer la accusa di essere uomo; Brigitte Macron pronta a fornire prove scientifiche per dimostrare che è donna e smentire una influencer Usa; Brigitte Macron è nata donna | presenterà anche le prove in tribunale negli Usa.

Brigitte Macron, chi è la moglie del presidente francese: infanzia, carriera e relazioni - Nelle ultime ore sta facendo discutere la dichiarazione su Brigitte Macron di Candace Owens.

