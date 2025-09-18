Non disturbare gli amici del padrone

Cms.ilmanifesto.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’irrituale visita del viceministro dell’economia Maurizio Leo, presente il direttore generale dell’Agenzia delle entrate Vincenzo Carbone, ai magistrati della procura di Milano che indagano su un’evasione fiscale record di Amazon . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Non disturbare gli amici del padrone; Sconti fiscali e «cortesie»: il Mef in procura per Amazon; Cannoni e non ponti: la Nato decide, l'Italia paga caro.

