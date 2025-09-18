Noi in prima linea senza paura Giletti apre la porta a Santoro

Quotidiano.net | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Mi piace fare tv come ai vecchi tempi. Oggi è complicatissimo perché non ci sono mezzi, ma credo che le idee e il coraggio possano supplire a queste mancanze". Massimo Giletti torna con la seconda stagione de Lo stato delle cose, in onda da lunedì 22 settembre alle 21.20 su Raitre. "Oggi tutti stanno sul telefonino, ma la verità sta da un’altra parte. Io cercherò di scavare per provare a portarla a galla – spiega il conduttore –. Spesso mi chiedo: perché devo andare a cercare qualcosa che creerà problemi? Lo faremo anche alla prima puntata, perché creare problemi è una cosa bella. Mi piace cercare le cose che si sono smarrite. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

noi in prima linea senza paura giletti apre la porta a santoro

© Quotidiano.net - "Noi in prima linea, senza paura". Giletti apre la porta a Santoro

In questa notizia si parla di: prima - linea

Missiroli (Ispi): “Berlino in prima linea, opportunità per l’Europa”

Vita da cani tra mancate adozioni e abbandoni. Volontari in prima linea

«On the road», adolescenti da tutta Italia in prima linea con le forze dell’ordine

Noi in prima linea, senza paura. Giletti apre la porta a Santoro; La lotta senza paura per il titolo di Oscar Piastri: sfiderà gli ordini di squadra per conquistare la gloria in F1?; Girandola di vertici europei sull’Ucraina, con la paura di restare ai margini.

prima linea senza paura"Noi in prima linea, senza paura". Giletti apre la porta a Santoro - "Voglio sentire voci diverse: quella di Michele è una presenza importante". Lo riporta quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Prima Linea Senza Paura