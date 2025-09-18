"Mi piace fare tv come ai vecchi tempi. Oggi è complicatissimo perché non ci sono mezzi, ma credo che le idee e il coraggio possano supplire a queste mancanze". Massimo Giletti torna con la seconda stagione de Lo stato delle cose, in onda da lunedì 22 settembre alle 21.20 su Raitre. "Oggi tutti stanno sul telefonino, ma la verità sta da un’altra parte. Io cercherò di scavare per provare a portarla a galla – spiega il conduttore –. Spesso mi chiedo: perché devo andare a cercare qualcosa che creerà problemi? Lo faremo anche alla prima puntata, perché creare problemi è una cosa bella. Mi piace cercare le cose che si sono smarrite. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

"Noi in prima linea, senza paura". Giletti apre la porta a Santoro