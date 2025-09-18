Nocera Superiore Città Protetta | installati dodici defibrillatori lungo le strade

Salernotoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati installati sul territorio comunale i dodici defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) di ultima generazione nell’ambito del progetto “Nocera Superiore Città Cardioprotetta”, tracciando così la prima vera mappa della cardio-protezione cittadina. Un’iniziativa fortemente voluta. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nocera - superiore

Consiglio comunale a Nocera Superiore: via libera al "Masterplan" e alle nuove elezioni per il Forum Giovani

Nocera Superiore al fianco degli amici a quattro zampe: parte la campagna “Non Abbandonarli”

Nocera Superiore, attivato il servizio navetta per gli anziani

Nocera Superiore Città Cardioprotetta ultimate le operazioni di installazione dei defibrillatori sul territorio comunale.

nocera superiore citt224 protettaNocera Superiore Città Cardioprotetta: ultimate le operazioni di installazione dei defibrillatori sul territorio comunale - Il Sindaco D’Acunzi: «Rendiamo la città più sicura e pronta a intervenire nelle situazioni di emergenza» Sono stati installati sul territorio comunale i ... Da zon.it

Nocera senza luce, blackout anche a Pagani: «Tre guasti in poche ore» - Il primo segnale era arrivato verso le 17 di giovedì 3 luglio, nel pieno della sferzante calura di questi giorni. ilmattino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Nocera Superiore Citt224 Protetta