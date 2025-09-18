Tempo di lettura: 2 minuti Sono stati installati sul territorio comunale i dodici defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) di ultima generazione nell’ambito del progetto “Nocera Superiore Città Cardioprotetta”, tracciando così la prima vera mappa della cardio-protezione cittadina. Un’iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale, che segna un passo avanti importante nel campo della sicurezza sanitaria e colloca Nocera Superiore tra le città più cardioprotette della Campania. Il progetto si inserisce in un più ampio piano di politiche attive per il rafforzamento dei servizi socio-sanitari, volto a promuovere la prevenzione e la tutela della salute pubblica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Nocera Superiore Città Cardioprotetta, ultimate le operazioni di installazione dei defibrillatori sul territorio comunale