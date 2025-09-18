Nobel per la Pace ai bimbi di Gaza | consegnate le t-shirt per gli operatori Asl Brindisi
BARI - Sono state consegnate questa mattina (giovedì 18 settembre 2025), nella sala riunioni della direzione generale del Policlinico di Bari, le prime 150 magliette donate alla fondazione “L'isola che non c'è”, promotrice della campagna per il Nobel per la Pace ai bambini di Gaza, con il logo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Nobel per la Pace ai bambini di Gaza, giovedì al Policlinico di Bari la consegna delle t-shirt a medici e infermieri anche brindisini - facebook.com Vai su Facebook
Nobel per la Pace ai bimbi di Gaza: consegnate le t-shirt per gli operatori Asl Brindisi; Nobel per la pace ai bambini di Gaza, le maglie indossate dai vertici del Policlinico di Bari; Al Policlinico le prime 150 magliette per chiedere il Nobel ai bambini di Gaza. Le foto.
“Candidare al premio Nobel i bambini di Gaza”, primo ok in Regione - Appoggiare la campagna di assegnazione del Premio Nobel per la pace ai bambini palestinesi, condannare ogni forma di evacuazione forzata, garantire il ... Come scrive piacenzasera.it
Magliette per la pace: Policlinico di Bari e Asl Brindisi al fianco dei bambini di Gaza - Sono state consegnate questa mattina, nella sala riunioni della direzione generale del Policlinico di Bari, le prime 150 magliette realizzate nell’ambito della campagna per il Nobel per la Pace ai bam ... Si legge su brindisisera.it