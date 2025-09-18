Nobel per la Pace ai bimbi di Gaza | consegnate le t-shirt per gli operatori Asl Brindisi

BARI - Sono state consegnate questa mattina (giovedì 18 settembre 2025), nella sala riunioni della direzione generale del Policlinico di Bari, le prime 150 magliette donate alla fondazione “L'isola che non c'è”, promotrice della campagna per il Nobel per la Pace ai bambini di Gaza, con il logo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

