Nobel per la pace ai bambini di Gaza le maglie indossate dai vertici del Policlinico di Bari
Magliette per diffondere un messaggio di pace. Nel Policlinico di Bari sono state consegnate, questa mattina, le prime 150 t-shirt della campagna 'Nobel per la Pace ai bambini di Gaza', lanciata dall'associazione 'L'isola che non c'è'.L'iniziativa, resa possibile grazie al contributo di un.
Netanyahu alla Casa Bianca per una cena con Trump | Il premier israeliano: "Ho candidato il presidente Usa al Nobel per la pace"
Netanyahu alla Casa Bianca, l'incontro a cena con Trump | Il premier israeliano: "Ho candidato il presidente Usa al Nobel per la pace" | Il tycoon: "Hamas vuole la tregua a Gaza"
+++ #Ucraina Nobel per la Pace #Matviichuk: «#Putin non si ferma con il tappeto rosso» +++ Ho intervistato @avalaina Ci consegna parole che spogliano l’ipocrisia e mettono in guardia per il futuro, non solo di #Ucraina e #Russia @nelloscavo @Avvenire_N - X Vai su X
Sono state consegnate questa mattina, nella sala riunioni della direzione generale del Policlinico di Bari, le prime 150 magliette realizzate nell'ambito della campagna per il Nobel per la Pace ai bambini di Gaza.
