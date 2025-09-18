Nobel per la pace ai bambini di Gaza le maglie indossate dai vertici del Policlinico di Bari

Magliette per diffondere un messaggio di pace. Nel Policlinico di Bari sono state consegnate, questa mattina, le prime 150 t-shirt della campagna ‘Nobel per la Pace ai bambini di Gaza’, lanciata dall’associazione ‘L’isola che non c’è’.L’iniziativa, resa possibile grazie al contributo di un. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Nobel per la pace ai bambini di Gaza, le maglie indossate dai vertici del Policlinico di Bari; Le magliette per i bambini di Gaza al Policlinico di Bari e all'Asl di Brindisi; Al Policlinico le prime 150 magliette per chiedere il Nobel ai bambini di Gaza. Le foto.

