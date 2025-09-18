No Trump non ha detto che siamo vicini alla terza guerra mondiale

Chequers, 18 settembre 2025 – Donald Trump dice molte cose, ormai su questo non ci piove. Tuttavia questa non è una buona ragione per mettergli in bocca parole catastrofiche che non ha mai pronunciato. Da qualche ora sta circolando una presunta dichiarazione del presidente degli Stati Uniti in cui – citato testualmente – affermerebbe che “ siamo vicini alla Terza guerra mondiale ”. Una frase che, se davvero fosse stata detta, sarebbe catastrofica: se il capo della più grande potenza del mondo lo dicesse, andrebbe quanto meno ascoltato. Ed è tra l’altro il tipo di affermazione che potrebbe far crollare i mercati nel giro di mezzo secondo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Donald Trump: «Siamo molto vicini a una guerra mondiale. Deluso da Vladimir Putin, non ci ha mai rispettato» - «Siamo molto vicini a una guerra mondiale», così Trump a Londra durante il vertice con Starmer nella residenza di campagna dei Chequers. Si legge su msn.com

