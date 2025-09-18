No al ripristino del trattamento di fine mandato | emendamento respinto in Consiglio regionale
Il Consiglio regionale pugliese boccia il ripristino del trattamento di fine mandato. L'emendamento è rispuntato in aula nella seduta odierna, inserito nella legge sui debiti fuori bilancio. A presentarlo, secondo quanto riporta l'Ansa, i consiglieri Napoleone Cera (Lega) e Antonio Scalera (La. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Consiglio Puglia, no a ripristino Trattamento di fine mandato - Nonostante un nuovo tentativo, il Consiglio regionale della Puglia ha respinto il ripristino del trattamento di fine mandato. Riporta msn.com
No al ripristino del trattamento di fine mandato: emendamento respinto in Consiglio regionale - La proposta è rispuntata nella seduta odierna, inserita nella legge sui debiti fuori bilancio, ma è stata bocciata con 35 voti, l'unanimità dei votanti ... Secondo baritoday.it