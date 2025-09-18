Nissan cambi al vertice per accelerare trasformazione in regione AMIEO

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Nissan annuncia cambiamenti al vertice della regione AMIEO (Africa, Medio Oriente, India, Europa e Oceania), a sostegno del piano di ripresa Re:Nissan. A partire dal 1° ottobre 2025, Massimiliano (Max) Messina sarà nominato Chairperson della regione AMIEO Nissan, assumendo la piena leadership delle operazioni in tre continenti, 140 paesi, con cinque stabilimenti, 13.000 dipendenti e 26 modelli in vendita. Messina, 54 anni, attualmente Vice Chairperson, e Senior Vice President, Chief Finance, Administration & Strategy, regione AMIEO, è entrato in Nissan nel 2022 con una vasta esperienza in ruoli globali e internazionali nei settori automobilistico, della vendita al dettaglio e della produzione industriale nell’ambito della finanza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it