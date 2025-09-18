Nipoti di Berlusconi truffati dal consulente parte il processo

Milanotoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è avvicinato ai nipoti di Silvio Berlusconi, figli della sorella Maria Antonietta, dopo la morte di quest'ultima, avvenuta nel 2009, e li avrebbe truffati per almeno un milione di euro gestendo le loro finanze attraverso una società di servizi. Lo riporta il ‘Corriere’. L'uomo, per due dei. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nipoti - berlusconi

“I nipoti di Berlusconi truffati per un milione di euro”: a processo l’ex consulente di fiducia, cos’è successo

Nipoti di Berlusconi truffati dal consulente, parte il processo; Milano, a processo l'ex consulente di fiducia (ed ex amico) dei nipoti di Berlusconi: «Li ha truffati per un milione di euro»; I nipoti di Berlusconi truffati per un milione di euro: a processo l'ex consulente di fiducia, cos'è successo.

nipoti berlusconi truffati consulente“I nipoti di Berlusconi truffati per un milione di euro”: a processo l’ex consulente di fiducia, cos’è successo - L'ex consulente di fiducia dei nipoti di Silvio Berlusconi, Silvio Andrea e Paolo Enrico Beretta è a processo per una presunta truffa da un milione di ... Da fanpage.it

nipoti berlusconi truffati consulenteMilano, a processo l'ex consulente di fiducia (ed ex amico) dei nipoti di Berlusconi: «Li ha truffati per un milione di euro» - Marco Campanelli per sette anni ha organizzato la vita dei due figli di Maria Antonietta Berlusconi, sorella di Silvio, che poi lo hanno denunciato. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Nipoti Berlusconi Truffati Consulente