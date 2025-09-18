Nintendo Switch Online introduce giochi GBA di terze parti per la prima volta
Il mondo dei videogiochi per la console Nintendo Switch continua a espandersi con l’introduzione di nuovi titoli, in particolare nel catalogo delle emulazioni rétro. Recentemente, sono stati annunciati due nuovi giochi per Game Boy Advance che entreranno nella libreria Nintendo Switch Online, segnando una svolta significativa nell’offerta di titoli di terze parti. Questa novità rappresenta un passo importante verso una maggiore varietà e diversificazione del servizio di abbonamento, ampliando le possibilità di gioco ai membri iscritti. l’arrivo di titoli GBA di terze parti su Nintendo Switch Online. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Nintendo Switch Online migliora l'app e introduce nuove opzioni per Nintendo 64 su Switch 2 - Con l'arrivo di Nintendo Switch 2 arrivano anche ulteriori novità riguardanti l'abbonamento Nintendo Switch Online, con migliorie all'app dedicata e all'emulazione di Nintendo 64. Lo riporta multiplayer.it
Nintendo Switch Online: due classici Namco si uniscono alla libreria GBA - Driller 2 e Klonoa: Empire of Dreams, disponibili dal 25 settembre 2025. Riporta vgmag.it