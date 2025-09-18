Nightmare In Rome | tra fumetto distopico e musica elettronica debutto a Lucca Comics 2025
Un progetto che fonde fumetto, musica e cultura pop è pronto a conquistare appassionati e curiosi: si chiama Nightmare In Rome e debutterà in anteprima al Lucca Comics & Games 2025. Al centro c’è Nightmare In Rome – Prelude, un vinile 45 giri disponibile dal 7 novembre 2025, che racchiude i primi due brani del produttore elettronico Lorenzo Senni insieme a CAM Sugar, con ospiti internazionali come Ghostface Killah (Wu-Tang Clan) e Franklin James Fisher (Algiers). Nightmare In Rome: Il progetto tra musica e fumetto. Nightmare In Rome nasce dall’incontro tra Lorenzo Senni e CAM Sugar, reinterpretando il catalogo di maestri come Ennio Morricone, Riz Ortolani, Stelvio Cipriani, Franco Godi e Daniele Patucchi in chiave elettronica. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
In questa notizia si parla di: nightmare - rome
“Nightmare in Rome”, il nuovo fumetto crossomediale di Bonelli - https://fumettologica.it/2025/09/nightmare-in-rome-fumetto-crossomediale-bonelli/… - X Vai su X
CAM Sugar e SBE presentano Nightmare in Rome, un progetto musicale e narrativo tra passato e futuro, in anteprima dal 29 ottobre a Lucca Comics & Games! Dal 7 novembre il fumetto, ideato da Enrico Mutti, con le illustrazioni dei personaggi a cura di Tanin - facebook.com Vai su Facebook
Nightmare In Rome: tra fumetto distopico e colonna sonora ribelle debutta a Lucca Comics 2025; Marilyn Monroe: dea, diva, donna. White Star celebra l’icona più pop del Novecento; A Knight of the Seven Kingdoms: tutto sullo spin-off di Game of Thrones in arrivo nel 2026.
Nightmare in Rome – Prelude: tra vinile, fumetto e musica elettronica il futuro parte da Lucca Comics - Nightmare in Rome – Prelude: il vinile di Lorenzo Senni e CAM Sugar debutta a Lucca Comics 2025. Scrive msn.com