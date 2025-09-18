Nightmare In Rome | tra fumetto distopico e musica elettronica debutto a Lucca Comics 2025

Un progetto che fonde fumetto, musica e cultura pop è pronto a conquistare appassionati e curiosi: si chiama Nightmare In Rome e debutterà in anteprima al Lucca Comics & Games 2025. Al centro c’è Nightmare In Rome – Prelude, un vinile 45 giri disponibile dal 7 novembre 2025, che racchiude i primi due brani del produttore elettronico Lorenzo Senni insieme a CAM Sugar, con ospiti internazionali come Ghostface Killah (Wu-Tang Clan) e Franklin James Fisher (Algiers). Nightmare In Rome: Il progetto tra musica e fumetto. Nightmare In Rome nasce dall’incontro tra Lorenzo Senni e CAM Sugar, reinterpretando il catalogo di maestri come Ennio Morricone, Riz Ortolani, Stelvio Cipriani, Franco Godi e Daniele Patucchi in chiave elettronica. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

