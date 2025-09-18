Niente Fisco dentro i conti correnti degli italiani Giorgetti | Rimarrà solo una proposta

Il Fisco non potrà accedere ai conti correnti degli italiani per conoscerne la giacenza, qualora questi abbiano debiti con lo Stato. Lo ha ribadito Giancarlo Giorgetti, rispondendo ai giornalisti sull’idea avanzata dalla commissione istituita al Mef sotto la supervisione del viceministro Maurizio Leo. Il ministro dell’Economia ha spiegato: «È una vecchia proposta che rimarrà una proposta. A me non è ancora arrivata. Quando arriverà ovviamente leggerà. Ma non credo proprio che ci siano le condizioni per fare una roba del genere». L’idea della commissione era quella di velocizzare i pignoramenti, rendendo la riscossione coattiva più efficiente. 🔗 Leggi su Lettera43.it

