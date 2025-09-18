nicole kidman ed elle fanning di nuovo insieme grazie alla serie discretion

Le due attrici, prossimamente protagoniste di Margo's Got Money Problems, saranno le star dell'adattamento di un racconto di Chandler Baker. Nicole Kidman ed Elle Fanning hanno trovato un altro progetto a cui lavorare insieme: le due star saranno infatti le protagoniste di Discretion, una serie ambientata nel mondo degli avvocati scritta da Chandler Baker. A24 ha ottenuto i diritti del racconto firmato dall'autrice, tuttora inedito, battendo la concorrenza di altri studios e piattaforme di streaming. La partnership tra le due star In precedenza Nicole Kidman ed Elle Fanning hanno recitato in L'inganno diretto da Sofia Coppola, in La ragazza del punk innamorato (di cui potete leggere la nostra recensione), e in Margo's Got Money Problems, una serie prodotta da David . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

