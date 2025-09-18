Niccolò Fabi a Udine presenterà il nuovo album

Udinetoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mancano meno di venti giorni all'inizio del nuovo tour del cantautore Niccolò Fabi, che tra ottobre e novembre attraverserà la penisola per presentare i brani del suo nuovo album, “Libertà negli occhi”. Tra le varie date in programma ce n'è anche una al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, l'11. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: niccol - fabi

Niccolò Fabi in concerto a Udine: info e scaletta - Primo live del nuovo anno (anche se in realtà sarebbe il secondo, vista l’esibizione dell’1 gennaio in Piazza Martiri a Teramo) per Niccolò Fabi, che riparte da Udine per la tranche italiana del suo ... Riporta tg24.sky.it

Niccolò Fabi: via al tour da Udine. Sold out Senigallia, Bari, Forlì - Niccolò Fabi sta per dare il via al suo tour teatrale a Udine, con tre tappe già sold out, e lancia il video di Evaporare. Come scrive radioitalia.it

Cerca Video su questo argomento: Niccol242 Fabi Udine Presenter224