Niccolò Fabi a Udine presenterà il nuovo album
Mancano meno di venti giorni all'inizio del nuovo tour del cantautore Niccolò Fabi, che tra ottobre e novembre attraverserà la penisola per presentare i brani del suo nuovo album, “Libertà negli occhi”. Tra le varie date in programma ce n'è anche una al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, l'11. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Niccolò Fabi: tutto pronto per il «Libertà negli occhi Tour», tappa anche a Bari
NICCOLO' FABI - LIBERTA' NEGLI OCCHI TOUR 2025 04-10-2025 ISERNIA - Auditorium 10 Settembre 1943 09-10-2025 RAVENNA - Teatro Alighieri 11-10-2025 MILANO - Teatro Arcimboldi 12-10-2025 MILANO - Teatro Arcimboldi 13-10-2025 BOLOGNA
Niccolò Fabi in concerto a Udine: info e scaletta - Primo live del nuovo anno (anche se in realtà sarebbe il secondo, vista l'esibizione dell'1 gennaio in Piazza Martiri a Teramo) per Niccolò Fabi, che riparte da Udine per la tranche italiana del suo ...
Niccolò Fabi: via al tour da Udine. Sold out Senigallia, Bari, Forlì - Niccolò Fabi sta per dare il via al suo tour teatrale a Udine, con tre tappe già sold out, e lancia il video di Evaporare.