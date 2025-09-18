Newcastle-Barcellona e la grande notte di Asprilla una tripletta storica | Non pagai mai più da bere

Una serata che ha scolpito il nome di Tino Asprilla nella storia del Newcastle e della Champions League: una tripletta storica che mandò al tappeto il Barcellona di Louis van Gaal. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: newcastle - barcellona

Newcastle-Barcellona (Champions League, 18-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Partita pirotecnica al St James’ Park?

Pronostico Newcastle-Barcellona: vittoria alla portata anche senza la stella

Flick ‘perdonato’ dall’Uefa dopo i fatti di Inter Barcellona: sarà in panchina col Newcastle

La Champions su Sky 18:45 Copenaghen - Bayer (Calcio/253) 18:45 Bruges - Monaco (Arena/254) 18:45 Diretta Gol (Uno/251) 21 M. City - Napoli (Uno/252) 21 Newcastle - Barcellona (Calcio/253) 21 Eintracht - Galatasaray (Mix/254) 21 Sporting - Kairat (25 - X Vai su X

Da bambino Lewandowski indossava la maglia del Newcastle con il numero 9 di Alan Shearer, il suo idolo Il bomber del Barcellona a Saint James’ Park… ma da avversario in Champions League Da regalo di famiglia al’esultanza imitata: il cerchio si chiu - facebook.com Vai su Facebook

Newcastle-Barcellona e la grande notte di Asprilla, una tripletta storica: Non pagai mai più da bere; Newcastle Barcellona - Pronostici e Quote - Champions League 25/26; Ronaldinho illumina Barletta: notte magica di gol e campioni.

Newcastle-Barcellona: dove vedere il match di Champions League in TV e in streaming - 0 rifilato al Valencia nell'ultimo turno di campionato significa solamente una cosa: il Barcellona proverà a vincere tutto durante questa stagione. Si legge su tag24.it

Pronostico Newcastle-Barcellona 18 Settembre: pericolo Magpies per i blaugrana - Quote, pronostico e analisi per il debutto in Champions League tra Newcastle Utd e Barcellona il 18 settembre alle 21:00: entrambe le squadre vedono in gioco orgoglio e ritorno alla gloria europea, co ... Secondo bottadiculo.it