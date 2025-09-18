Newcastle-Barcellona Champions League 18-09-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Tanti gol a St James’ Park?

Dopo la finale di Monaco che è svanita all’improvviso in una incredibile notte milanese, il Barcellona proverà a dare nuovamente l’assalto alla Champions League: la prima gara nel maxi-girone di Champions League vedrà i catalani opposti al Newcastle, guidato dall’ottimo Eddie Howe. Dopo un’estate travagliata, soprattutto per il caso Isak, i Magpies sembrano essersi nuovamente . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Newcastle-Barcellona (Champions League, 18-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Partita pirotecnica al St James’ Park?

Pronostico Newcastle-Barcellona: vittoria alla portata anche senza la stella

Flick ‘perdonato’ dall’Uefa dopo i fatti di Inter Barcellona: sarà in panchina col Newcastle

Newcastle-Barcellona dove vederla: Sky, NOW, Amazon Prime Video o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni; Newcastle United - Barcellona (Champions League): la cronaca in diretta del match; Newcastle Barcellona - Pronostici e Quote - Champions League 25/26.

newcastle barcellona champions leaguePronostico Newcastle vs Barcelona – 18/09/2025 - Il match tra Newcastle e Barcellona, in programma il 18 settembre 2025 alle ore 21:00 a St. Lo riporta news-sports.it

newcastle barcellona champions leaguePronostico Newcastle-Barcellona 18 Settembre: pericolo Magpies per i blaugrana - Quote, pronostico e analisi per il debutto in Champions League tra Newcastle Utd e Barcellona il 18 settembre alle 21:00: entrambe le squadre vedono in gioco orgoglio e ritorno alla gloria europea, co ... bottadiculo.it scrive

