New Martina ha aperto un negozio anche a Milano | chi è l' influencer Carmen Fiorito

Ha milioni di follower su tutte le piattaforme digitali, circa 10 in tutto di cui un milione solo su Instagram, e dopo Napoli, Bologna, Palermo e Caserta ha aperto un suo negozio anche a Milano. I fan la conoscono come New Martina ma all'anagrafe è Carmen Fiorito, 27 anni, professione influencer. "Ho cominciato nel negozio di elettronica dei miei. Sui social non ho strategie, sono spontanea e mostro l’amore che ho per il mio lavoro. Questo conta, non le strategie", ha raccontato al " Corriere della Sera ", la neo imprenditrice, proprio a pochi giorni dall’ultima apertura dello suo store di cover e prodotti per cellulari in un centro commerciale di Rozzano, preso d'assalto dai seguaci della tiktoker napoletana. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - New Martina ha aperto un negozio anche a Milano: chi è l'influencer Carmen Fiorito

