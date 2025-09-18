risposta di netflix alle critiche sul ruolo di “tourist” nei mercati internazionali. Negli ultimi mesi, Netflix ha affrontato diverse contestazioni riguardanti il suo impatto sui mercati televisivi locali, in particolare l’accusa di agire come un “turista” che sfrutta le produzioni nazionali per il successo globale. Questa discussione si è riaccesa dopo la vittoria di Adolescence agli Emmy, con sei premi assegnati, incluso quello per la migliore serie limitata o antologica. La polemica ha coinvolto anche dichiarazioni di figure del settore che hanno sottolineato il ruolo della piattaforma nel favorire talenti e produzioni locali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Netflix risponde alle critiche sull’utilizzo delle comunità globali per il successo dei suoi contenuti