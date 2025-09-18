Nessuno come Vlahovic | l’impressionante dato in cui supera Haaland e Kane

In questo inizio di stagione, Vlahovic è stato di gran lunga l'attaccante più in forma dei principali campionati europei e non solo. Numeri e dati lo confermano, ma quanto può durare questo periodo di forma? E soprattutto, il serbo diventerà titolare?.

Vlahovic è nel suo prime? Il dato dopo Juve Borussia Dortmund non mente: ha battuto questo record dal suo arrivo in Italia, ecco di cosa si tratta - Il dato dopo Juve Borussia Dortmund non mente: ecco i numeri dell'attaccante Dusan Vlahovic continua a stupire, e non solo per la sua capacità di segnare, ma per la sua efficienza.

Vlahovic dopo Juventus-Borussia Dortmund: «So io quello che ho passato in estate. Tante falsità, ora ho fame» - Il serbo, entrato dalla panchina anche nel folle pari coi tedeschi in Champions League e decisivo con una doppietta, ha parlato nel post gara.