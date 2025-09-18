Neonato di tre mesi muore travolto da un trattore | È il nipote del sindaco
Momenti di paura nel pomeriggio a Saint-Pierre, a pochi chilometri da Aosta, dove un bambino di appena tre mesi è rimasto ucciso in un incidente. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo sarebbe stato travolto da un trattore in manovra. L’impatto gli ha provocato traumi seri, tanto da richiedere il trasferimento immediato all’ospedale Beauregard di Aosta, dove si trova ora ricoverato in prognosi riservata. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e il servizio di elisoccorso, che hanno garantito i primi soccorsi e avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. Le condizioni del piccolo restano critiche e saranno decisive le prossime ore. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
