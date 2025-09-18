Neonato di tre mesi muore investito dal trattore dello zio
Un neonato di tre mesi è morto investito da un trattore. È successo intorno alle 17 del pomeriggio del 17 settembre in un’azienda agricola a St Pierre, in Valle d’Aosta. Come riporta La Stampa, alla guida del mezzo c’era lo zio del piccolo, che non si è accorto della presenza del passeggino vicino al trattore. L’azienda agricola si chiama “Di Barrò” ed era stata fondata dal sindaco di St-Pierre Andrea Barmaz. Secondo le prime ricostruzioni, lo zio ha travolto accidentalmente il neonato probabilmente a causa del cono d’ombra del mezzo. Ogni tentativo di rianimare il piccolo è stato vano. Sono partite le indagini dei carabinieri per approfondire quanto accaduto, mentre l’area in cui è avvenuto l’incidente è stata posta sotto sequestro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: neonato - mesi
Neonato muore a 9 mesi durante la vacanza in Turchia. La mamma: «Ho trovato Arian nel lettino privo di sensi. Aiutateci a riportarlo a casa»
Tragedia durante una vacanza in Puglia: neonato di appena 5 mesi muore nel letto dei genitori. Inutili i soccorsi. La famiglia è residente ad Alatri
Tragedia a Carovigno: neonato di 5 mesi muore durante la vacanza con i genitori
++ Dall'Italia - Trovato privo di sensi in culla dai genitori: muore neonato di 4 mesi - facebook.com Vai su Facebook
Neonato di 4 mesi trovato morto in culla: tragedia a Roma - X Vai su X
Aosta, bimbo di tre mesi su passeggino muore travolto da trattore. Alla guida c'era lo zio; Neonato in passeggino morto a Saint-Pierre vicino Aosta investito dal trattore guidato dallo zio: aveva 3 mesi; Bimbo di tre mesi muore investito da un trattore, tragedia a St. Pierre.
Bimbo di 3 mesi muore travolto dal trattore dello zio in Val d’Aosta: stava dormendo nel passeggino - Pierre, in Val d’Aosta: un bambino di tre mesi è morto travolto dal trattore dello zio nell’azienda agricola di famiglia ... Secondo fanpage.it
Aosta, bimbo di tre mesi su passeggino muore travolto da trattore. Alla guida c'era lo zio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Aosta, bimbo di tre mesi su passeggino muore travolto da trattore. Segnala tg24.sky.it