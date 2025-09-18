Nell' ultimo weekend d' estate a Milano resiste ancora l' anticiclone africano

L'anticiclone africano ha raggiunto l'Europa centrale e sta aprendo una sequenza di giornate stabili e soleggiate fino alla fine della settimana, con clima caldo e temperature su valori praticamente estivi. Tuttavia, nell'ultimo giorno d'estate, qualche nube in più comparirà al Nordovest, segnale. 🔗 Leggi su Milanotoday.it