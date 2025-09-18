Nelle scuole italiane 71 crolli in un anno è il dato più elevato degli ultimi 8 anni

In un paese in cui oltre la metà degli edifici scolastici non ha il certificato di agibilità, non stupisce che siano 71 i crolli registrati nelle scuole fra settembre 2024 e settembre 2025. In aumento rispetto al 202324 quando ne erano stati rilevati 69, il dato più elevato negli ultimi 8 anni. Un numero che, legato a quello degli infortuni occorsi nel 2024 a gli studenti e certificati dall’Inail – 78.365, +7.463 rispetto all’anno precedente – mette in evidenza quanto ancora ci sia da fare sul fronte della sicurezza. I dati sono stati diffusi da Cittadinanzattiva con il suo rapporto ‘Osservatorio civico sulla sicurezza a scuola’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nelle scuole italiane 71 crolli in un anno, è il dato più elevato degli ultimi 8 anni

